8 مسارات لتفويج المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

وكذلك 4 مسارات خاصة بالمصلين وهي: مسار الشبيكة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة، ومسار شارع المسيال إلى أبواب التوسعة السعودية الثانية، ومسار أجياد، ومسار غزة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة من جهة جسر الراقوبة.