8 مسارات لتفويج المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود عدداً من المسارات المخصصة للمعتمرين والمصلين وذلك لتسهيل عملية دخول وخروج الزوار من وإلى المسجد الحرام.
حيث تم تخصيص 4 مسارات خاصة بالمعتمرين، مسار باب الملك عبدالعزيز- الصفا، ومسار باب الملك فهد، ومسار مركز فرز الشبيكة، ومسار باب علي (الغزة).
وكذلك 4 مسارات خاصة بالمصلين وهي: مسار الشبيكة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة، ومسار شارع المسيال إلى أبواب التوسعة السعودية الثانية، ومسار أجياد، ومسار غزة إلى أبواب التوسعة السعودية الثالثة من جهة جسر الراقوبة.
يأتي ذلك لتسخير كافة الإمكانات وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، والحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.