80 جولة رقابية تنتهي بتحرير 5 مخالفات لنظام العمل وتوجه 10 إنذارات في رفحاء

نفّذت لجنة المتابعة الميدانية المشتركة للتوطين بمحافظة رفحاء مع الفِرَق الرقابية بالمنطقة أمس، 80 جولة رقابية مشتركة على أنشطة مكاتب الخدمات والاتصالات والمولات والمحال التجارية المتواجدة في الأماكن الخارجية وداخل المولات المغلقة؛ لمتابعة قرارات التوطين الوزارية والمناطقية السابقة، وتقديم النصح والإرشاد المهني لأصحاب العمل والمنشآت.