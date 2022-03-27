محليات

80 جولة رقابية تنتهي بتحرير 5 مخالفات لنظام العمل وتوجه 10 إنذارات في رفحاء

نفّذتها لجنة توطين الوظائف على مكاتب الخدمات والاتصالات لمتابعة قرارات التوطين
80 جولة رقابية تنتهي بتحرير 5 مخالفات لنظام العمل وتوجه 10 إنذارات في رفحاء
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
واس
واس

نفّذت لجنة المتابعة الميدانية المشتركة للتوطين بمحافظة رفحاء مع الفِرَق الرقابية بالمنطقة أمس، 80 جولة رقابية مشتركة على أنشطة مكاتب الخدمات والاتصالات والمولات والمحال التجارية المتواجدة في الأماكن الخارجية وداخل المولات المغلقة؛ لمتابعة قرارات التوطين الوزارية والمناطقية السابقة، وتقديم النصح والإرشاد المهني لأصحاب العمل والمنشآت.

وأسفرت الجولات عن تحرير 5 مخالفات لنظام العمل، ومخالفتين لنظام الإقامة وتوجيه 10 إنذارات.

ودعت اللجنة أصحابَ المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين، إلى سرعة توطين الوظائف تفاديًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين؛ مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.

الموارد البشرية
محافظة رفحاء
لجنة توطين الوظائف

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