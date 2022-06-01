80 % من العاملين في "موسم جدة" من الشباب السعودي يخدمون أكثر من مليوني زائر

وفي "موسم جدة" أثبت أبناء الوطن من الجنسين على شغفهم الكبير للعمل والتميّز والإبداع واستثمار الفرص، وكانوا على مستوى التطلّعات في كافة المجالات التي انخرطوا في العمل فيها، سواء في التشغيل أو التسويق أو التنظيم أو إدارة مواقع الفعاليات، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركتهم في الفرص التي قدمها الموسم لهم؛ لعرض مواهبهم وتسويق منتجاتهم وتطوير قدراتهم في منافذ البيع والمتاجر التي خصصت لهم في مناطق الموسم.