افتتاح رياض زوو.. منطقة حديقة الحيوانات وتجارب الطبيعة في "موسم الرياض"

ضمن فعاليّات موسم الرياض 2023، افتتحت منطقة رياض زوو اليوم الأحد، بعددٍ من الفعاليّات التي عاش فيها الزوار أوقاتًا ترفيهية مميزة، شاهدوا فيها عددًا من الحيوانات الأشهر حول العالم، وتفاعلوا معها، كما عاشوا مجموعة من التجارب، ومنها الركوب في سيارة بين الأسود المفترسة، والاستمتاع بالتجول في الحديقة التي تمثل واحدة من أيقونات الطبيعة في موسم الرياض هذا العام.