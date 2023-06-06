إطلاق شراكة بين وزارة الحج و"STV" لتطوير الحلول الابتكارية في الرقمنة

وأوضحت "الحج" أن هذه الشراكة تعكس التزامها في تحسين تجربة الحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتأتي تلك الخطوة لتعزز دورها الحيوي في إدارة وتنظيم الحج والعمرة، كما تعد امتدادًا لتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف إلى تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.