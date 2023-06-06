إطلاق شراكة بين وزارة الحج و"STV" لتطوير الحلول الابتكارية في الرقمنة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق شراكة استثمارية مع STV؛ بهدف تطوير نمو الاستثمار في الشركات التقنية المؤثرة التي تقدم حلولاً ابتكارية لرقمنة وخدمة زوار الحرمين.
ويستهدف هذا التعاون العمل على عدة قطاعات تمس تجربة الحج والعمرة مثل الواقع المعزز، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية والدفع والتحقق والهوية الرقمية، والخدمات الصحية الرقمية، وغيرها.
وستعتمد الشراكة على تمويل من شركاء منظومة الحج والعمرة وستُدعم بمجموعة من الأصول والموارد الحكومية الممكنة لرواد الأعمال، وسيتم التركيز على تكوين منظومة متكاملة لتوليد استثمارات نوعية في القطاع تسهم في رقمنة تجربة الحج والعمرة وتبعاتها لأكثر من ملياري مستفيد حول العالم وتحقيق أهداف برنامج ضيوف الرحمن.
وأوضحت "الحج" أن هذه الشراكة تعكس التزامها في تحسين تجربة الحجاج وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتأتي تلك الخطوة لتعزز دورها الحيوي في إدارة وتنظيم الحج والعمرة، كما تعد امتدادًا لتحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يهدف إلى تيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.