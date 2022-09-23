برعاية أمير الرياض بالنيابة.. "التعليم" تقيم حفلها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

ونوه الدكتور محمد السديري بما يحظى به قطاعا التعليم العام والجامعي من اهتمام ودعم ورعاية مستمرة من قبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله-، حيث يُعد التعليم واحداً من أهم الأركان الأساسية التي يشيد عليها بناء الأجيال؛ لمواكبة العصر الحديث، محصنة بالقيم الإنسانية والوطنية المثلى، ومعززة بهوية وثيقة الولاء للقيادة، وشديدة الانتماء لوطنها أرضاً وثقافة؛ لتسهم بكل تفانٍ في تحقيق نهضة وطنها.

وأوضح أن التعليم العام يشهد نمواً متسارعاً على جميع الأصعدة، ما يفرض على الوزارة التوسّع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لتحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعلّم الحديثة، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية، واستحداث مواد دراسية جديدة، والبدء بتطبيق المسار العام، وتطبيق المسارات التخصصية في نظام المسارات الثانوية، كما يشهد التعليم الجامعي نقلة نوعية تتمثل في القرارات التطويرية التي تستهدف الرفع من الكفاءة التنظيمية، وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وتعزيز التمايز بين الجامعات، وضبط جودة البرامج الأكاديمية، إلى جانب إطلاق الوزارة خلال هذا العام المرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أفضل المؤسسات التعليمية حول كل العالم؛ لدراسة التخصصات النوعية؛ بهدف كفاءة رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في القطاعات الواعدة المنسجمة مع رؤية 2030.