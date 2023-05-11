للمحافظة على الإنفاق المالي وخفض فاتورة الواردات.. المملكة تدعو لإنشاء وحدة محتوى محلي خليجي

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته اليوم العاصمة العمانية مسقط، حيث دعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون للمسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلاً عن العمل على استراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الأمن الغذائي الخليجي.