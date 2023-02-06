"التعاون الإسلامي" تُوجِّه نداءً عاجلاً لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وتفصيلاً، عبَّر الأمين العام عن تمنياته بأن يساعد حِس التضامن، الذي يُميِّز على الدوام الدول الأعضاء في المنظمة، والأجهزة ذات الصلة، إضافة إلى المجتمع الدولي على نطاق واسع، كلاً من تركيا وسوريا في مواجهة الوضع الإنساني العاجل الحالي، وضمان إعادة بناء المنازل والبنى التحتية المُدمَّرة.