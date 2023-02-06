"التعاون الإسلامي" تُوجِّه نداءً عاجلاً لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

وجَّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، نداءً عاجلاً إلى الدول الأعضاء في المنظمة، والمؤسسات الإنسانية بالمنظمة، والشركاء الدوليين؛ لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لدعم ضحايا الزلزال المُدمِّر الذي خلف أعدادًا كبيرة من القتلى في كل من تركيا وسوريا اليوم الاثنين.
وتفصيلاً، عبَّر الأمين العام عن تمنياته بأن يساعد حِس التضامن، الذي يُميِّز على الدوام الدول الأعضاء في المنظمة، والأجهزة ذات الصلة، إضافة إلى المجتمع الدولي على نطاق واسع، كلاً من تركيا وسوريا في مواجهة الوضع الإنساني العاجل الحالي، وضمان إعادة بناء المنازل والبنى التحتية المُدمَّرة.