هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز توقّع مذكرة مع نادي الصقور لحماية الموروث

وقّعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية مذكرة تعاون مع نادي الصقور السعودي؛ بهدف تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والمحافظة على الموروث، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين من خلال عدد من البرامج والحملات التوعوية المشتركة.
وتضمّنت المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة ناصر بن راشد الناصر، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، التعاون والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للصيد والصقور، وضمان استدامة التوازن البيئي، والمساهمة في حماية الحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حمايتها، بالإضافة إلى مشاركة البيانات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالصيد والصقور، وتعزيز المشاركة في الفعاليات ذات العلاقة والتي ينظمها كل طرف.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة من قبل هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية؛ لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عبر توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمحمية.