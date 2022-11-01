هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز توقّع مذكرة مع نادي الصقور لحماية الموروث

وتضمّنت المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة ناصر بن راشد الناصر، والرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي حسام بن عبدالمحسن الحزيمي، التعاون والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للصيد والصقور، وضمان استدامة التوازن البيئي، والمساهمة في حماية الحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حمايتها، بالإضافة إلى مشاركة البيانات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالصيد والصقور، وتعزيز المشاركة في الفعاليات ذات العلاقة والتي ينظمها كل طرف.