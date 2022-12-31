موجز "سبق" الأسبوعي: الإطاحة بفاسدين نهبوا المال العام.. و"النصر" يتعاقد مع "رونالدو"

بعيونهم على الأحداث، وضع صحفيو "سبق" قراء ومتابعي الصحيفة، في أجواء عددٍ من الأحداث المهمة، التي جرت الأسبوع الماضي، منها الإطاحة بمئات الفاسدين الذين تورطوا في نهب المال العام بارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، وتوقيع نادي النصر عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025م؛ للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وإعلان النيابة العامة عن عقوبات مغلظة لمرتكب أي مخالفات تتعلق بالمواد النووية سواء تسلم أو حيازة أو استعمال أو نقل أو تعديل أو تصرف.
ومن الأحداث المهمة التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا، إعلان الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور بنهاية الربع الثالث 2022 إلى 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وبلوغ الإنتاج الفكري السعودية 7140 منتجًا ما بين كتاب وكتيب ومجلة وخريطة، وتصدّر المملكة دوليًا الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتعرض معظم مناطق المملكة لحالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، وانطلاق منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار، الذي تحتضنه المملكة للعام الرابع على التوالي.
واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، بتحذير النيابة العامة، الأحد، من أن كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص وتسبب أي من ذلك في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال، فيما أصدرت مكتبة الملك فهد الوطنية، تقريرًا إحصائيًا عن حركة الإنتاج الفكري السعودي، خلال الأشهر العشرة الماضية من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2022، وبلغت أوعية المعلومات التي منحت الرقم الدولي المعياري 7140 وعاءً معلوماتيًا، منها 6067 كتابًا ورقيًا، و617 كتابًا إلكترونيًا، و410 كتيبات، و6 خرائط، و40 مجلة.
وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، الاثنين، أنها باشرت خلال شهر جمادى الأولى 1444هـ، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2426 جولة رقابية، والتحقيق مع 437 مشتبهًا فيهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التجارة، التعليم) وإيقاف (170) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، كاشفة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.
وأعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، الاثنين، أن المملكة تصدّرت الدول المانحة في مجال تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية (إنسانية وتنموية) إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 26,71 مليار ريال سعودي ما يعادل 7,12 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق البيانات التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 21 ديسمبر 2022.
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على نظام إمدادات الطاقة، كما وافق على تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؛ وذلك بأن تودَع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، كما وافق المجلس على تعديل المادة (61) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، فيما أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وأعلنت النيابة العامة، (الأربعاء) عن صدور حكم بإدانة مواطن بتهمة الجناية على أنشطة وممارسات السوق المالية، وإلزامه بإعادة 55 مليون ريال، وتغريمه أكثر من مليوني ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي، فيما أعلن البنك المركزي السعودي، التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل 3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من 1 يناير 2023م؛ وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS)، التي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، أن معدل البطالة لإجمالي السكان استقر عند 5.8 للربع الثالث من عام 2022م، بينما سجل معدل البطالة لـ 15 عامًا فأكثر 9.9 % للجنسين 4.3 % للذكور و20.5 % للإناث، وبذلك انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور بنهاية الربع الثالث 2022 إلى 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتوفرة، فيما أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة 25 لجوائز مؤسسة حمدان على المستوى الخليجي، حيث تصدرت المملكة بعدد الفائزين، من خلال حصولها على تسع جوائز، تلتها الكويت بنيلها ثلاث جوائز، ثم كل من قطر والبحرين اللتين حصلتا على جائزة لكل منهما من إجمالي الجوائز.
وأعلن الجمعة عن توقيع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر، عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025م؛ للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة عن سعادته بوجود "رونالدو"، أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، فيما باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن امرأة مخالفة للائحة الذوق العام، تسير في أحد الشوارع، وتبيّن أنها تعاني بسبب حالة مرضية.
واستمرارًا للحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة التي شهدتها معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، أصدر المركز الوطني للأرصاد، السبت، 5 تنبيهات بهطول أمطار على منطقة مكة المكرّمة، بينما أصدر ثلاثة تنبيهات متتالية لمنطقة الرياض، فيما توقع المركز أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: عسير، والباحة، والقصيم والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، حائل، والمدينة المنوّرة، وأجزاء من منطقتَي جازان ونجران.
وانطلقت، السبت، منافسات النسخة الـ45 من رالي داكار، الذي تحتضنه المملكة للعام الرابع على التوالي، ويستمر حتى الـ15 من شهر يناير 2023، بمسافة تتخطى 8500 كيلومتر، فيما أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد" لتمكين المواطن من استعراض صورة رقمية لجواز سفره والاطلاع على بيانات الجواز.