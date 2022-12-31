موجز "سبق" الأسبوعي: الإطاحة بفاسدين نهبوا المال العام.. و"النصر" يتعاقد مع "رونالدو"

واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، بتحذير النيابة العامة، الأحد، من أن ‏كل شخص يرتكب ممارسات تتعلق بتسلّم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص وتسبب أي من ذلك في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو بالبيئة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال، فيما أصدرت مكتبة الملك فهد الوطنية، تقريرًا إحصائيًا عن حركة الإنتاج الفكري السعودي، خلال الأشهر العشرة الماضية من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2022، وبلغت أوعية المعلومات التي منحت الرقم الدولي المعياري 7140 وعاءً معلوماتيًا، منها 6067 كتابًا ورقيًا، و617 كتابًا إلكترونيًا، و410 كتيبات، و6 خرائط، و40 مجلة.