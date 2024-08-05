أمانة جدة تزيل 7 مواقع مخالفة بالعزيزية وتحذر من تحويل المواقف لمحال تجارية

أزالت أمانة محافظة جدة 7 من المواقع المخالفة بحي العزيزية لمبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية، وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال، حيث تواصل الأمانة جهودها في القضاء على العشوائيات بكل أشكالها.
وأوضحت الأمانة أنه ضمن جولاتها الميدانية المستمرة تمكنت الفرق الرقابية من رصد مواقع مخالفة بحي العزيزية، حيث تبين أن جميع المواقع تعمل دون تصاريح، وأن المباني المستخدمة هي مبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية، والتي قد تتسبب في مخاطر متعددة نتيجة الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية، واستخدام المباني السكنية كمخازن للمواد القابلة للاشتعال أو الخطرة، مما يزيد من خطر حدوث حرائق، بجانب تغييرات غير مدروسة لهذه المواقع أو التعديلات في البنية التحتية مثل إضافة مداخل ومخارج جديدة أو إزالة جدران داخلية، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار المبنى وسلامته الإنشائية.
وأشارت الأمانة إلى أنه جرت إزالة اللوحات الخاصة بالمواقع المخالفة، وإغلاق المواقع بشكل نهائي، تمهيداً لإزالة التعدي على دور الخدمة التي كانت تستخدم كمواقف للسيارات.
وأكدت أهمية الحفاظ على الاستخدام السليم للعقارات وفقاً لتصاريحها الأصلية، محذرةً من أن مثل هذه الانتهاكات لن تتهاون معها الأمانة، وطالبت السكان بالالتزام بالقوانين واللوائح، حيث إن فرق التفتيش ستواصل جولاتها لضمان عدم حدوث مثل هذه المخالفات مستقبلاً.