أمانة جدة تزيل 7 مواقع مخالفة بالعزيزية وتحذر من تحويل المواقف لمحال تجارية

وأوضحت الأمانة أنه ضمن جولاتها الميدانية المستمرة تمكنت الفرق الرقابية من رصد مواقع مخالفة بحي العزيزية، حيث تبين أن جميع المواقع تعمل دون تصاريح، وأن المباني المستخدمة هي مبانٍ غير تجارية جرى استغلالها بشكل غير قانوني وتحويلها إلى محال تجارية، والتي قد تتسبب في مخاطر متعددة نتيجة الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية، واستخدام المباني السكنية كمخازن للمواد القابلة للاشتعال أو الخطرة، مما يزيد من خطر حدوث حرائق، بجانب تغييرات غير مدروسة لهذه المواقع أو التعديلات في البنية التحتية مثل إضافة مداخل ومخارج جديدة أو إزالة جدران داخلية، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار المبنى وسلامته الإنشائية.