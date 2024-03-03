مواطنون يناشدون "الأرصاد" فتح رادارات الطقس المباشرة

وتابعوا : وحتى للمزارعين الذين كانوا يعتمدون على الرادارات والخرائط المباشرة لحركة السحب التي تمكنهم من سرعة التعامل مع الحالات الجوية وكذلك استعادة أغنامهم وماشيتهم التي من المعتاد في جنوب المملكة أن تكون طليقة في الأودية والجبال مما يتسبب بوفاة القطعان منها في حال عدم علم ملاكها بحالة الطقس وحركة السحب كما كانت الرادارات سابقًا.