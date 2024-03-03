مواطنون يناشدون "الأرصاد" فتح رادارات الطقس المباشرة

ناشد مواطنون بمحافظات مناطق جنوب المملكة، المركز الوطني للأرصاد، إعادة فتح الرادارات المباشرة للأمطار والبرديات؛ لاعتمادهم عليها في حماية ماشيتهم وممتلكاتهم من السيول.
وقال المواطنون إن الإنذارات التي يطلقها المركز مناسبة بشكل عام وتقي الغالبية من تبعات تقلبات الأجواء، مبيّنين أن طابع الحياة في المحافظات الجنوبية يختلف عن غيرها بسبب كثرة السيول والأمطار التي لا تدع مجالاً للسكان أن يرجعوا لمنازلهم أو يغادروها.
وتابعوا : وحتى للمزارعين الذين كانوا يعتمدون على الرادارات والخرائط المباشرة لحركة السحب التي تمكنهم من سرعة التعامل مع الحالات الجوية وكذلك استعادة أغنامهم وماشيتهم التي من المعتاد في جنوب المملكة أن تكون طليقة في الأودية والجبال مما يتسبب بوفاة القطعان منها في حال عدم علم ملاكها بحالة الطقس وحركة السحب كما كانت الرادارات سابقًا.
وأشار المواطنون إلى أن الرادارات وخرائط الطقس المباشرة كانت متاحة للجميع حتى وقت قريب قبل إيقافها أخيرًا، متسائلين عن سبب حرمان المواطنين من فائدتها العظيمة، ومناشدين المركز الوطني اتخاذ قرار بهذا الشأن وإعادتها؛ لما لها من نفع عظيم.