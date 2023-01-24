"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع إمداد المياه النقية في مخيمات النازحين بمأرب

من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم 9 أجهزة تنفس صناعي في مستشفيات أم درمان التعليمي، والشعب التعليمي، وسوبا الجامعي، وأحمد قاسم في ولاية الخرطوم، فضلا عن تركيب وتشغيل الأجهزة بأحدث التقنيات الطبية لتخدم جميع الفئات العمرية، إلى جانب تدريب العاملين عليها في جميع المستشفيات المذكورة.