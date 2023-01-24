"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع إمداد المياه النقية في مخيمات النازحين بمأرب

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع إمداد المياه النقية بمخيمات النازحين في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منه 28 ألف فرد، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وذلك ضمن مشاريع تعزيز الوصول إلى حلول المياه الآمنة والمستدامة.
وأكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية هذا المشروع في توفير المياه النقية للنازحين في المخيمات المستهدفة للتخفيف من معاناتهم.
وثمّن دور المركز الإنساني في مساعدة النازحين والمجتمع المضيف في مجالات عدة من خلال تنفيذ مشاريعه المستدامة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والذي تقدمه لأبناء الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
من ناحية ثانية، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم 9 أجهزة تنفس صناعي في مستشفيات أم درمان التعليمي، والشعب التعليمي، وسوبا الجامعي، وأحمد قاسم في ولاية الخرطوم، فضلا عن تركيب وتشغيل الأجهزة بأحدث التقنيات الطبية لتخدم جميع الفئات العمرية، إلى جانب تدريب العاملين عليها في جميع المستشفيات المذكورة.
وحضر التسليم وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وفريق من المركز.
وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.
إلى ذلك، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين في لبنان خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث تم خلال المشروع توزيع 10.000 حقيبة مدرسية على عدة مدارس في محافظة عكار شمال لبنان.
وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.