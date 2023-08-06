الأمن العام يحذّر من تعاطي الحشيش: يؤثر في صحة جهاز المناعة

حذّر الأمن العام من تعاطي الحشيش، إذ يؤثر في صحة جهاز المناعة، ما يجعل الإنسان أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المعدية والاضطرابات النفسية والعقلية.
وكشف الأمن العام عن بعض العلامات التي تدل على تعاطي الحشيش، ومنها رعشة في اليدين واحمرار العينين واتساع حدقة العين، وتقلب مفاجئ في المزاج.. والكسل والخمول والعزلة والبُعد عن الأنشطة الاجتماعية وإهمال المظهر الخارجي.
كما أوضح الأمن العام عن التأثيرات الناتجة عن تعاطي الحشيش، كالقلق والاكتئاب وزيادة سرعة ضربات القلب مع مخاطر التعرُّض للنوبات القلبية وضعف التركيز والاستجابة للمؤثرات الخارجية، إضافة الى الهلاوس السمعية والبصرية واضطراب القدرة على تحديد الزمان والمكان وتقدير المخاطر وتشوّه الأجنة لدى النساء.
وحثّ الأمن الجميع على الإبلاغ عن مهرّبي ومروّجي المخدرات بالاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر رقم البلاغات: 995 أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa أو بأحد الأرقام التالية؛ 911 في مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.