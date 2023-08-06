الأمن العام يحذّر من تعاطي الحشيش: يؤثر في صحة جهاز المناعة

وكشف الأمن العام عن بعض العلامات التي تدل على تعاطي الحشيش، ومنها رعشة في اليدين واحمرار العينين واتساع حدقة العين، وتقلب مفاجئ في المزاج.. والكسل والخمول والعزلة والبُعد عن الأنشطة الاجتماعية وإهمال المظهر الخارجي.