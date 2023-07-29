موجز "سبق" الأسبوعي: إدانة تنظيم إجرامي امتهن غسل الأموال.. والأهلي يضم "محرز" من مانشستر سيتي

واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس شركة تراث المدينة، التي تهدف إلى القيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج، ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة؛ بما سيُسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، فيما أعلن نادي النصر، التعاقد بشكلٍ رسمي مع النجم البرازيلي أليكس تيليس، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025، بعد اجتياز اللاعب البرازيلي الكشف الطبي بنجاح؛ ليصبح جاهزًا للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على التفاصيل كافة.