موجز "سبق" الأسبوعي: إدانة تنظيم إجرامي امتهن غسل الأموال.. والأهلي يضم "محرز" من مانشستر سيتي

بما عُهِد عنها من سرعة في نقل الأخبار بعد تحري مصداقيتها، نقلت صحيفة سبق الإلكترونية إلى قرائها ومتابعيها عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها العديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما شهده الأسبوع الماضي من أحداث مهمة محلية ودولية منها، إدانة تنظيم إجرامي مكوّن من ٢٣ وافدًا بتهمة غسل الأموال، وضم النادي الأهلي رسميًا للاعب الدولي الجزائري رياض محرز من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وارتفاع الميزان التجاري السعودي في شهر مايو الماضي للشهر الـ 36 على التوالي بقيمة 29 مليار ريال، وإعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس شركتي "تراث المدينة" للإسهام في تطوير قطاع الأغذية والزراعة بالمملكة، والشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي.
ومن الأحداث المهمة، التي تمخض عنها الأسبوع الماضي، ونقلتها "سبق" لمتابعيها، تعاقد نادي النصر بشكلٍ رسمي مع النجم البرازيلي أليكس تيليس من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتدشين الشركة الوطنية للإسكان ثلاثة مشروعات سكنية في محافظة جدة، وموافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، ورفض رئيس النيجر محمد بازوم للمحاولة الانقلابية ضده، وتعهده بحماية المكتسبات الديمقراطية، وسقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أثناء مهمة تدريبية، وبدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال "تطبيق حضوري" على الأجهزة الذكية على كل إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات دون استثناء، ابتداءً من الأربعاء المقبل.
واستهل الأسبوع أحداثه المهمة، الأحد، بإعلان صندوق الاستثمارات العامة، تأسيس شركة تراث المدينة، التي تهدف إلى القيام بدور رئيس في تحسين جودة الإنتاج، ورفع القدرة الإنتاجية لتمور العجوة بمنطقة المدينة المنورة؛ بما سيُسهم في تطوير قطاع الأغذية والزراعة في المملكة، وزيادة حجم المحتوى المحلي لقطاع التمور، ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل؛ تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، فيما أعلن نادي النصر، التعاقد بشكلٍ رسمي مع النجم البرازيلي أليكس تيليس، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2025، بعد اجتياز اللاعب البرازيلي الكشف الطبي بنجاح؛ ليصبح جاهزًا للتوقيع على عقود انتقاله إلى النصر، بعد اتفاق إدارة العالمي مع اليونايتد على التفاصيل كافة.
وأعلن مصدرٌ مسؤول في النيابة العامة، الاثنين، أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من 23 وافدًا من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال، حيث قاموا بحيازة أكثر من أربعة ملايين ريال نقدًا، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بوساطة حافلة نقل، فيما دشنت الشركة الوطنية للإسكان ثلاثة مشروعات سكنية في ضاحية سدايم، أحدث الضواحي السكنية في محافظة جدة، وذلك ضمن سلسلة من المشروعات التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفّر مفهومًا جديدًا للسكن ضمن مرافق وخدمات متكاملة تتسم بجودة الحياة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يستمر العمل بأحكام لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7/ 9/ 1434هـ، إلى حين نفاذ لائحة فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، كما أقرّ المجلس في جلسته اليوم إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة الرياض، بينما أصدر ولي العهد أمرًا ساميًا بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود، بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بتحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وأفادت الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء أيضًا، بأن الميزان التجاري السعودي حقق فائضًا في شهر مايو للشهر الـ 36 على التوالي بقيمة 29 مليار ريال، وفيما أعلنت الأمم المتحدة بدء عملية سحب النفط من ناقلة "صافر" قبالة اليمن؛ موضحة أن سحب النفط من ناقلة صافر إلى أخرى بديلة، سيستغرق 19 يومًا، أمر النائب العام بسرعة القبض على شخص تحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.
وأصدر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية محمد ناصر الغامدي، الأربعاء، تعميمًا ببدء تطبيق العمل بنظام الحضور والانصراف من خلال "تطبيق حضوري" على الأجهزة الذكية على سائر إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات دون استثناء، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 1/ 1445هـ، فيما صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة "14:28" من مساء الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.
وأعربت وزارة الخارجية، الخميس، عن إدانة واستنكار المملكة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين لباحة المسجد الأقصى، بينما صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج، وقد أحيلت القضية للمحكمة المختصة، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة 15 سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تُحتسب بعد انتهاء مدة سجنه، فيما شمل الحكم متهمين آخرين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مددًا متفاوتة.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي "أسفار"، التي تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشروعات السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية، فيما خرج رئيس النيجر محمد بازوم على منصات التواصل الاجتماعي، متعهدًا بحماية المكتسبات الديمقراطية الغالية في بلاده، بعد يوم من إعلان الحرس الرئاسي الإطاحة به، عقب حصاره في القصر الرئاسي، وهو ما يعني رفض "بازوم" للانقلاب عليه.
وجدَّد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه، الجمعة، من وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، رفض المملكة التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة.
وقد أعلن النادي الأهلي ضم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتمثيل الفريق الكروي الأول حتى عام 2027، وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه "تويتر": "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي"، كما أعلن النادي الأهلي تعاقده مع المدير الفني الألماني ماتياس يايسله لتدريب الفريق ابتداء من الموسم المقبل، قادمًا من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.
وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، نقل رُبع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر" من النفط الخام إلى الناقلة البديلة "اليمن"؛ وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام فقط على بدء التفريغ، الذي يقدر أن يستغرق نحو ثلاثة أسابيع، مبيّنة أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، وفيما أفادت تقارير صحافية، بأن نادي النصر أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني، قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني، طالب الاتحاد الإفريقي جيش النيجر بالعودة إلى ثكناته، وإعادة السلطات الدستورية في غضون أسبوعين، وذلك بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المدني المنتخب محمد بازوم.