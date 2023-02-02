3 مئوية.. هذه المدينة تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت نجران أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: نجران 31 مئوية، وجازان 30 مئوية، وكل من وادي الدواسر والقنفذة 28 مئوية، ومكة المكرمة وبيشة 27 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ3 درجات مئوية، تليها تبوك وحائل وعرعر 4 درجات، وسكاكا والقريات 5 مئوية.
وسجلت الدمام والباحة والرياض وأبها وبريدة والطائف والأحساء أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.