3 مئوية.. هذه المدينة تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت نجران أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.