"السديس" يوجّه بتحويل وحدة البحث في المسجد النبوي إلى إدارة عامة

وبيّن، أن تحويل وحدة البحث إلى إدارة عامة يسهم وبشكلٍ كبيرٍ في تطوير منظومة العمل، ومواكبة كل ما هو جديد، خصوصاً في البحث العلمي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.