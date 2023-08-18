الاتصالات والفضاء والتقنية تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول خطة الاستخدام الفضائي للطيف الترددي

ودعت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة والمهتمين داخل المملكة وخارجها، إلى تقديم المرئيات والملاحظات والاقتراحات على ما ورد في الخطة، مدعومة بالتفاصيل المطلوبة والمبررات والدراسات التحليلية ودراسات المقارنة المعيارية وغيرها من المعلومات، إن وجدت، مشيرة إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 10 سبتمبر 2023، من خلال: https://regulations.citc.gov.sa/ar/.