السفارة في أستراليا تعلن عن تقديم خدماتها القنصلية في مدينة بيرث

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في كانبرا، عن تقديم خدماتها القنصلية (قسم شؤون السعوديين) في مدينة بيرث للمواطنين السعوديين في ولاية غرب أستراليا.
وتشمل خدمات السفارة، إصدار الوكالات الشرعية، وتمديد جواز السفر، وتسجيل المواليد وغيرها من الخدمات.
وأضافت السفارة أنه سوف يتم الإعلان عن مكان وموعد تقديم هذه الخدمات في مدينة #بيرث لاحقًا.
وللراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قسم شؤون السعوديين بالسفارة على العنوان ctz.auemb@mofa.gov.sa، حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/ 2/ 2023م؛ بحيث تتضمن الرسالة الاسم ورقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل ونوع الخدمة المطلوبة. وللحالات الطارئة يمكن إرسال رسالة نصية لهاتف الطوارئ على الرقم 0432257277.