السفارة في أستراليا تعلن عن تقديم خدماتها القنصلية في مدينة بيرث

وللراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قسم شؤون السعوديين بالسفارة على العنوان ctz.auemb@mofa.gov.sa، حتى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28/ 2/ 2023م؛ بحيث تتضمن الرسالة الاسم ورقم الهوية الوطنية وبيانات التواصل ونوع الخدمة المطلوبة. وللحالات الطارئة يمكن إرسال رسالة نصية لهاتف الطوارئ على الرقم 0432257277.