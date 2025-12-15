أمير دولة الكويت يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لسمو أمير دولة الكويت، فيما حمّله سموه تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.