"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص والطائف والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الأفلاج والخرج، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 48 درجة مئوية، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وخباش وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة تشمل الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.