"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.