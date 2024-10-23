"سلمان بن سلطان" يرعى الحفل الختامي لموسم تمور المدينة ويتفقد المعرض المصاحب

رعى الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، الحفل الختامي لموسم تمور المدينة 2024، الذي سلط الضوء على قيمة ومكانة تمور المنطقة من خلال البرامج والفعاليّات والأنشطة التي شهدها الموسم على مدار الأشهر الـ 3 الماضية بالتزامن مع "مواسم تمورنا" الذي يعزز الهوية الاقتصادية والثقافية للتمور السعودية.
واطّلع أمير منطقة المدينة المنورة، على المعرض المصاحب الذي يستعرض المشروعات والمبادرات المشاركة في هاكاثون موسم تمور المدينة الذي يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين زراعة التمور وابتكار الحلول لإدارة الموارد وتعزيز الزراعة الذكية.
ثم ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد، كلمة خلال الحفل، استعرض فيها القفزات النوعية التي حققتها منظومة البيئة والمياه والزراعة، في قطاع نخيل التمور، بدعم سخي لامحدود من القيادة الرشيدة ووفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأسهمت في تعزيز حجم الناتج المحلي، من خلال زيادة حجم الإنتاج، والصادرات الدولية، وانعكس ذلك في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة.
وقدّم السيد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته للموسم في نسخته 2024 وتوجيهات سموه بالتعاون والتكامل بين سائر الجهات؛ لإبراز قيمة الإنتاج المحلي من تمور هذه المدينة وإظهارها في المكانة التي تستحقها، ولسمو نائب أمير المنطقة، رئيس اللجنة الإشرافية لتنمية قطاع التمور، على دعمه ومتابعته في سبيل إنجاح فعاليّات الموسم.
وأشار إلى أن منطقة المدينة المنورة تشكل واجهة استثمارية لقطاع التمور، مما حباها الله من مكانة دينية، وميز نسبية أسهمت في التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجيات الأمن الغذائي، مقدمًا شكره لشركاء النجاح في المركز الوطني للنخيل والتمور، الجهة الداعمة والمنفذة لموسم "تمورنا" ومساهمتهم في تعميم نظام الأسواق الموسمية على مستوى المملكة مما أحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على عمليات البيع والتنظيم في الأسواق، ووجّه شكره لغرفة المدينة الشريك التنظيمي على مساهمتهم في أعمال التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكل برامج وفعاليّات الموسم.
إثر ذلك، شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن فعاليّات موسم تمور المدينة 2024 الذي استعرض جانبًا من فعاليّات الموسم وتشمل المزادات إذ شهدت حركة غير مسبوقة لكميات التمور تجاوزت كميتها 57 مليون كيلو بارتفاع 15 ٪ عن العام الماضي، بالإضافة إلى ملخص عن "معسكر ورث" بمشاركة 50 متدربًا ومتدربة لإنتاج أعمال فنيّة حرفية نوعية مرتبطة بصناعة التمور، إلى جانب معرض موسم تمور المدينة بجوار مسجد قباء الذي حظى بزيارة أكثر من 215 ألف زائر وغيرها من الأنشطة والبرامج التفاعلية ضمن أعمال الموسم.
وفي سياق متصل، شهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مذكرتي تعاون ثنائية بين غرفة المدينة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز المشاركة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز أداء قطاع التمور في منطقة المدينة المنورة من خلال تطوير القطاع الزراعي وتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في قطاع التمور بما يتجانس مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
عقب ذلك، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الفائزين في هاكاثون الذكاء الاصطناعي للتمور الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة بمجموع جوائز بلغت 900 ألف ريال مقدمة من البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، حيث شهدت المنافسة مشاركة 484 متسابقًا وشكلوا 233 فريقًا للمنافسة على مسارين تشمل إنشاء مجموعة بيانات عامة للابتكار، بالإضافة إلى ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للزراعة الذكية للتمور.
وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سلمان بن سلطان، الشركاء الاستراتيجيين والرعاة المشاركين في أعمال موسم تمور المدينة 2024.