"سلمان بن سلطان" يرعى الحفل الختامي لموسم تمور المدينة ويتفقد المعرض المصاحب

ثم ألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد، كلمة خلال الحفل، استعرض فيها القفزات النوعية التي حققتها منظومة البيئة والمياه والزراعة، في قطاع نخيل التمور، بدعم سخي لامحدود من القيادة الرشيدة ووفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وأسهمت في تعزيز حجم الناتج المحلي، من خلال زيادة حجم الإنتاج، والصادرات الدولية، وانعكس ذلك في تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة.