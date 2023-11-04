انطلاق الاجتماع الوزاري العربي مع "بلينكن" في العاصمة الأردنية

ويعقد وزراءُ خارجيةِ كلٍّ من: السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وقطر، وفلسطين؛ اجتماعًا تنسيقيًّا، اليوم السبت، مع "بلينكن"، في عمّان، في سياق الجهود العربية المستهدفة للتوصل إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.