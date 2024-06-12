"أمانة الطائف" تستنفر جهودها لعيد الأضحى والصيف

وجرى تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المتنزهات المفتوحة، بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها، في ظلّ توقعات بإقبال كبير على هذه المواقع.