بأكثر من 50 لغة عالمية.. "رئاسة الحرمين" تستقبل قاصدي بيت الله الحرام

وأضاف: الوكالة تستقبل القاصدين بمختلف لغاتهم بألطف العبارات وتعمل على تعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتمكينهم من الوصول إليها والاستفادة منها، وذلك بأكثر من 50 لغة عالمية.