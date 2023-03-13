انطلاق "ملتقى السياحة السعودي" غدًا بالرياض بمشاركة 350 جهة مُختصة بالسفر والسياحة

ونجحت السياحة السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤدية دورًا مهمًا من حيث زيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وإيجاد الوظائف الجديدة للكوادر الوطنية من الجنسين في مختلف القطاعات في الصناعة السياحية، وتبذل المملكة اليوم جهودًا للارتقاء بالقطاع، فهي تستهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 %، فضلاً عن تحقيق 100 مليون زيارة بحلول عام 2030، وللراغبين في حضوره يمكنهم التسجيل من خلال الرابط .