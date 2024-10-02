الندوة العالمية للشباب الإسلامي: السعودية رائدة في عمارة المساجد على مستوى العالم

جاء ذلك خلال كلمة مدير إدارة تنمية الموارد في حفل افتتاح ثلاثة مراكز إسلامية في مناطق مختلفة من إندونيسيا، شملت مدن (بويولالي) و(كلاتين) و(بانتول).