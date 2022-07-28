صور الرادار ترصد سحباً ممطرة على أجزاء من الرياض والشرقية

قال المركز الوطني للأرصاد: إن صور الرادار توضّح وجود السحب الممطرة على أجزاءٍ من منطقتي الرياض و #الشرقية.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.
فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات منطقتي نجران ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة) وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.