صور الرادار ترصد سحباً ممطرة على أجزاء من الرياض والشرقية

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.