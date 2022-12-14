أخصائي تمريض بمستشفى الزلفي ينقذ مواطنًا ابتلع لسانه إثر اصطدام مركبته بقطيع إبل

تمكّن عبدالله العبيوي المطيري أخصائي تمريض في مستشفى الزلفي العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، من إنقاذ شخص ابتلع لسانه؛ إثر حادث اصطدام سيارته بمجموعة من الإبل.
وقال "المطيري": "وقع حادث مروري أمامي بالطريق، خارج وقت عملي، وكان عبارة عن اصطدام سيارة بمجموعة من الإبل، فاستشعرت المسؤولية على الفور، وأوقفت سيارتي، وإذا بشخص محتجز داخل المركبة، فقمت على الفور بإبلاغ الهلال الأحمر، وبدأت في إجراء الإسعافات الأولية للمصاب".
وأضاف: تبيّن أن المصاب لديه ارتخاء في عضلة اللسان بما يسمى حالة ابتلاع اللسان، وهي تتسبب بإغلاق الممرات الهوائية وانخفاض النبض، فقمت بإعادة اللسان لوضعه الطبيعي لفتح مجرى التنفس، وكان لديه كسر مضاعف بالساعد الأيسر، ونزيف حاد وضربة قوية بمقدمة الرأس.
وأوضح "المطيري" أنه تمكّن من إيقاف النزيف بلفّ قطعة قماش وتثبيت الكسر، وإزالة الحديد الذي تسبب في احتجاز المصاب قبل إنزاله على الأرض، ثم لاحظ انخفاض نبض المصاب، فأجرى له الإنعاش القلبي لمدة تتجاوز ربع ساعة إلى أن عاد النبض.
وتم نقل المصاب عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى المجمعة؛ حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة.
وفي إطار التكامل بين مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في تقديم الرعاية الصحية؛ تمت إحالته إلى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الثاني لإكمال علاجه الصحي.