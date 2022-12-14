أخصائي تمريض بمستشفى الزلفي ينقذ مواطنًا ابتلع لسانه إثر اصطدام مركبته بقطيع إبل

وقال "المطيري": "وقع حادث مروري أمامي بالطريق، خارج وقت عملي، وكان عبارة عن اصطدام سيارة بمجموعة من الإبل، فاستشعرت المسؤولية على الفور، وأوقفت سيارتي، وإذا بشخص محتجز داخل المركبة، فقمت على الفور بإبلاغ الهلال الأحمر، وبدأت في إجراء الإسعافات الأولية للمصاب".