وفد السياسات الأمريكي يتعرف على مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وتوجهاتها التنموية

من جهته استعرض رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز فهم الأمريكيين للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال السعوديين والتعرف على الثقافة السعودية وتبادل الخبرات.