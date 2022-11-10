وفد السياسات الأمريكي يتعرف على مقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وتوجهاتها التنموية

عقد اتحاد الغرف السعودية اليوم، لقاءً جمع أصحاب الأعمال السعوديين مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط الأمريكي MEPC، لبحث آفاق ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يدعم العلاقات السعودية الأمريكية.
وفي مستهل اللقاء قدم اتحاد الغرف السعودية للوفد الأمريكي تعريفاً بمقومات البيئة الاقتصادية في المملكة وتوجهاتها التنموية من خلال رؤية 2030، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها وجهودها لتحسين بيئة الأعمال وتمكين المرأة ورواد الأعمال، فضلاً عن مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وقطاع الترفيه، إضافة للمنظومة الهيكلية لقطاع الأعمال السعودي متمثلة في اتحاد الغرف السعودية و28 غرفة تجارية بمختلف المناطق.
من جهته استعرض رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط السفير ريتشارد شميير الدور الذي يضطلع به المجلس في تعزيز فهم الأمريكيين للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع أصحاب الأعمال السعوديين والتعرف على الثقافة السعودية وتبادل الخبرات.
يذكر أن مجلس سياسة الشرق الأوسط أسس عام 1981م، ويعمل على ترسيخ أواصر التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأوسط من خلال العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة التعليمية والثقافية والبحثية.