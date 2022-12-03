تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم الطائف"

وأشار إلى أن هذه الماسورة يُرجح انسدادها، حيث تطفح المياه على السطح، خاصة في أوقات الليل؛ ما يؤدي إلى تهالك طبقة الأسفلت وتهشم الطريق، كما جرى في السابق، منبهاً إلى ما يخلفه الطفح من تلوّث وتجمّع للمياه والبعوض، وتهديد بإهدار المال العام لتدمير طبقات الأسفلت.