تتدفق منذ شهر ومطالبات بحل عاجل.. مياه مجهولة تقتحم مدخل "قيم الطائف"

تتدفق منذ شهر حتى الآن مياه مجهولة على مدخل القيم الأعلى بمحافظة الطائف بعد أن تكرّر المشهد قبل سنوات وتسبّب في تهالك طبقة الأسفلت لمدخل الحي وانتشار البعوض والروائح الكريهة، وعاد المشهد مجدداً لجريان هذه المياه القادمة من طريق المطار وسط مطالبات الأهالي برفع الضرر قبل تهشم طبقة الأسفلت.
ورصدت "سبق"، صباح اليوم السبت، كمية مياه مجهولة تقتحم الطريق وتتسبّب في عرقلة حركة السير لمدخل القيم الأعلى الرئيس.
وبيّن المواطن سعود سعد؛ لـ"سبق"، أنه منذ أكثر من شهر اقتحمت مياه مجهولة مدخل القيم الأعلى المجاور لجسر الصيانة بكميات كبيرة على الرغم من وجود ماسورة تصريف للمياه المجهولة تم تنفيذها ضمن أحد المشاريع.
وأشار إلى أن هذه الماسورة يُرجح انسدادها، حيث تطفح المياه على السطح، خاصة في أوقات الليل؛ ما يؤدي إلى تهالك طبقة الأسفلت وتهشم الطريق، كما جرى في السابق، منبهاً إلى ما يخلفه الطفح من تلوّث وتجمّع للمياه والبعوض، وتهديد بإهدار المال العام لتدمير طبقات الأسفلت.
وطالب المواطن وآخرون بحماية صحتهم والإسراع بمعالجة جريان المياه، وإيجاد حلول عاجلة قبل تهشم طبقة الأسفلت وتلفها، كما حدث قبل سنوات.