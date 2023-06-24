بالصور.. "خادم ضيف الرحمن" يوزع عبوات المياه والهدايا بالطائف

وقال مدير مركز حي قروى والأحياء المجاورة بالطائف المشرف على فريق العمل بالمركز ماجد سالم الجعيد: إنه تم توزيع أعضاء ومتطوعي المركز على ميقات وادي محرم في الهدا، ونقطة التفتيش؛ لتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، وسط قبول منهم وسعادة.