بالصور.. "خادم ضيف الرحمن" يوزع عبوات المياه والهدايا بالطائف

شارك مركز حي قروى والأحياء المجاورة بالطائف، في برنامج "خادم ضيف الرحمن"، أحد مشروعات جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، بتوزيع "عبوات المياه المبردة والمظلات الشمسية والهدايا" على ضيوف الرحمن.
وقال مدير مركز حي قروى والأحياء المجاورة بالطائف المشرف على فريق العمل بالمركز ماجد سالم الجعيد: إنه تم توزيع أعضاء ومتطوعي المركز على ميقات وادي محرم في الهدا، ونقطة التفتيش؛ لتوزيع الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، وسط قبول منهم وسعادة.
نُفِّذ البرنامج بتوجيه من المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بالطائف يوسف بن صالح آل خثيم، وبدعم من مدير شؤون المراكز بالجمعية فواز الزايدي.
كذلك شارك عدد كبير من المتطوعين في البرنامج خدمةً لضيوف الرحمن وسعيًا منهم للأجر والمثوبة.