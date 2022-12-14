حالة نادرة.. تدخّل جراحي بمستشفى العيون بجدة يُنقذ عيني شاب ثلاثيني

تَمكن فريق طبي بمستشفى العيون بجدة، من إنقاذ عيني شاب في العقد الثالث من العمر لديه تأخر في نمو العقل، ويعاني من الماء الأبيض في كلا العينين.
وقام المريض بزيارة عدة مراكز طبية خاصة دون إجراء العملية؛ نظرًا للحالة الصحية وعدم القدرة على التعامل مع الحالة.. وهذا التأخير تَسبب في زيادة ضغط العين؛ وبالتالي حدث نقص في مستوى البصر (الماء الأزرق- الجلكوما).
وعند زيارة المريض لمستشفى العيون بجدة، تَمكن فريق طبي سعودي من إجراء عملية إزالة الماء الأبيض لكلا العينين في نفس الوقت، في حالة نادرة لعدة أسباب؛ من أهمها أن حالة المريض الصحية لا تساعده أن تكون عمليات العينين متفرقة.
يُذكر أن مستشفى العيون بمحافظة جدة يقدم خدماته للمستفيدين من خلال عدة تخصصات طبية دقيقة مختلفة مثل تخصص الماء الأبيض (الساد)، والماء الأزرق (الجلوكوما) وحقن الشبكية، وأيضًا عيادات الليزر للشبكية، وكذلك من ضمن التخصصات الطبية التي يقدّمها المستشفى الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة.. وتم استقبال أكثر من (28.000) مريض لقسم الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لعام 2022م، كما تجاوز مجموع العمليات الجراحية وجراحة اليوم الواحد (3.900) عملية خلال نفس المدة.