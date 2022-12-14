حالة نادرة.. تدخّل جراحي بمستشفى العيون بجدة يُنقذ عيني شاب ثلاثيني

يُذكر أن مستشفى العيون بمحافظة جدة يقدم خدماته للمستفيدين من خلال عدة تخصصات طبية دقيقة مختلفة مثل تخصص الماء الأبيض (الساد)، والماء الأزرق (الجلوكوما) وحقن الشبكية، وأيضًا عيادات الليزر للشبكية، وكذلك من ضمن التخصصات الطبية التي يقدّمها المستشفى الكشف المبكر على الأطفال حديثي الولادة.. وتم استقبال أكثر من (28.000) مريض لقسم الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لعام 2022م، كما تجاوز مجموع العمليات الجراحية وجراحة اليوم الواحد (3.900) عملية خلال نفس المدة.