بخدماته الإسعافية.. شباب سعودي يرفع الرأس في خدمة ضيوف الرحمن بمشعر منى.. صور

وبيّن "الغامدي" مهامه المكلف بها؛ وهي: الإشراف على مجموعات التطوع بالدور الرابع بجسر الجمرات بمنى، موضحاً أن أهم شكاوى الحجاج من إصابة الأقدام بالالتهابات والإصابة بالدوار وانخفاض الضغط، وعند الحالات الأشد والتي تحتاج لتدخل إسعافي يتم إرسال بلاغ فوري لإحضار الإسعاف المتمركز بأقرب نقطة أو استدعاء طاقم طبي، ولله الحمد حتى الآن لم يحدث أي استدعاء إسعافي خارج مجموعات التطوع.