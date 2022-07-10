بخدماته الإسعافية.. شباب سعودي يرفع الرأس في خدمة ضيوف الرحمن بمشعر منى.. صور

في أول موسم حج بعد جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وقد توافد إلى المشاعر المقدسة ما يقدر بـ900 ألف حاج من الداخل والخارج.
ومن أجل سلامة وصحة الحجاج كشفت وزارة الصحة عن العديد من المبادرات التطوعية التي تمكّن الشباب السعودي من خدمة ضيوف الرحمن، وتكسبهم خبرة صحية تنفعهم في حياتهم العملية.
وفي مشعر منى بجسر الجمرات خُصصت فرق صحية لحل جميع المشكلات الصحية العارضة للحجاج أثناء رمي الجمرات، وسط أداء مميز للمتطوعين الصحيين.
وحول هذا الموضوع، يقول حسان الحارثي من مكة المكرمة لـ"سبق": أتشرف بخدمة الحجيج، وبيّن أن سبب تطوعه مشاركة إخوانه في معالجة الحالات الإسعافية الطارئة، واحتساب الأجر وخدمة هذا البلد الأمين.
وأوضح "الحارثي" أن أغلب الحالات التي تعرض عليه يكون التهابات جلدية للحجاج في أقدامهم؛ جراء السير لمسافات طويلة.
من جانبه، قال محمد الغامدي من عسير ويعمل أخصائي تمريض: إن أسعد اللحظات عند سماع دعوة حاج لي ولبلدي، وأشعر بقيمة العطاء المستمر وخدمة ضيوف الرحمن.
وبيّن "الغامدي" مهامه المكلف بها؛ وهي: الإشراف على مجموعات التطوع بالدور الرابع بجسر الجمرات بمنى، موضحاً أن أهم شكاوى الحجاج من إصابة الأقدام بالالتهابات والإصابة بالدوار وانخفاض الضغط، وعند الحالات الأشد والتي تحتاج لتدخل إسعافي يتم إرسال بلاغ فوري لإحضار الإسعاف المتمركز بأقرب نقطة أو استدعاء طاقم طبي، ولله الحمد حتى الآن لم يحدث أي استدعاء إسعافي خارج مجموعات التطوع.