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قبل الدفع.. "الحج" للمعتمرين: من حقكم التأكّد من تفاصيل البرنامج والخدمات

فيما أكّدت أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة
قبل الدفع.. "الحج" للمعتمرين: من حقكم التأكّد من تفاصيل البرنامج والخدمات

تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوّار، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، إلى التأكّد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.

وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".

وشدّدت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوّار.

وزارة الحج والعمرة

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