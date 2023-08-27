قبل الدفع.. "الحج" للمعتمرين: من حقكم التأكّد من تفاصيل البرنامج والخدمات

وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".