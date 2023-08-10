"إغاثي الملك سلمان" يوزع 33 طنّ سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 33 طنًّا من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 5.636 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، في جمهورية السودان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
من ناحية أخرى واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2023م.
وشهد أمس توزيع 11 طنًّا و340 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في محلية بورتسودان التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد منها 1.569 فردًا من الفئات النازحة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق وتخفيف معاناته جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة؛ حيث جرى خلال الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2023م في محافظة حجة، ضخ 7.127.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 770.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخّ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، كما جرى توزيع 60 حقيبة نظافة، استفاد منها 30.100 فرد.
من جانب ثانٍ قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة؛ خدماتها الطبية لـ203 مستفيدين، خلال الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 46 مريضًا، وعيادة الطوارئ 23 فردًا، وعيادة الباطنية 126مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، كما تم صرف الأدوية لـ203 أشخاص، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 45 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد.