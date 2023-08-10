"إغاثي الملك سلمان" يوزع 33 طنّ سلال غذائية في ولاية الخرطوم في السودان

إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة؛ حيث جرى خلال الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2023م في محافظة حجة، ضخ 7.127.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 770.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، إلى جانب تنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.