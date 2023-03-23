مجموعة عجلان وإخوانه تتبرع لمنصة جود الإسكان بمبلغ 50 مليون ريال

أعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن تبرعها بمبلغ 50 مليون ريال، ضمن حملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري" التي أطلقتها منصة "جود الإسكان"، ويأتي هذا التبرع حرصًا من المجموعة على مواكبة توجيهات القيادة وتعزيزًا لدعم المبادرات الإنسانية التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان وإخوانه الأستاذ عجلان العجلان: إن هذا التبرع يأتي بتوفيق الله تعالى ثم اقتداء بقدوتنا وقائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ببذل الخير والعطاء، وإسهامًا من مجموعة عجلان وإخوانه في تعزيز الدور الاجتماعي والتنموي في بلادنا.
وأكد العجلان أن المملكة هي منبع الخير والعطاء ليس محليًا فقط بل على مستوى العالم أجمع، فقد وجدت في بقاع المعمورة تقدم المساعدات وتواسي المنكوبين، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي محب للخير والعطاء على كل المستويات، مؤكدًا أن القطاع الخاص أحد أركان العمل الخيري ولديه الكثير من الإسهامات الخيرية والإنسانية، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تعيشه بلادنا من رخاء وازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله.
ونوه العجلان بمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة معالي الأستاذ ماجد الحقيل بإطلاق حملة جود الإسكان عبر منصة متخصصة تواكب التوجهات الخيرية التي تربط ما بين المستحقين والمانحين، وتجسد رسالة إنسانية عميقة تبرهن على الترابط المجتمعي السعودي.