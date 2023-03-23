مجموعة عجلان وإخوانه تتبرع لمنصة جود الإسكان بمبلغ 50 مليون ريال

وأكد العجلان أن المملكة هي منبع الخير والعطاء ليس محليًا فقط بل على مستوى العالم أجمع، فقد وجدت في بقاع المعمورة تقدم المساعدات وتواسي المنكوبين، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي محب للخير والعطاء على كل المستويات، مؤكدًا أن القطاع الخاص أحد أركان العمل الخيري ولديه الكثير من الإسهامات الخيرية والإنسانية، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما تعيشه بلادنا من رخاء وازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يحفظهما الله.