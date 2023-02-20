مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينظم المؤتمر العالمي الثاني للتخدير

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر استعداداته، لتنظيم المؤتمر العالمي لطب التخدير في نسخته الثانية، وهو معتمَد من هيئة التخصصات الصحية، وسيشارك فيه 33 متحدثًا ومحاورًا من جنسيات مختلفة، وستقدم فيه 24 محاضرة و3 ورش عمل، وسيصاحبه معرض لأحدث التقنيات والمنتجات ذات الصلة بمجال التخدير بمشاركة عدد من الشركات، وسيُعقد المؤتمر خلال الفترة من 2- 4 مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة العلمية الدكتور إسحاق عبدالمحسن الشقاق: إن المؤتمر سيناقش أبرز المستجدات العلمية في طب التخدير والتخصصات الدقيقة المختلفة المنبثقة عنه من خلال فعاليات المؤتمر العلمية؛ مشيرًا إلى أن هذه النسخة ستشهد تنوعًا في الجلسات العلمية، واستعراضًا للأوراق البحثية، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل، التي ستناقش عددًا من الموضوعات التي تتسم بأهمية كبيرة كالتخدير الناحي وإدارة مجرى الهواء التنفسي، وكذلك التهوية الميكانيكية.
وتَوقع د.إسحاق أن يحقق المؤتمر نجاحًا ملفتًا بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات رفيعة المستوى المشاركة فيه، وأهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، إضافة إلى الخبرة النوعية الكبيرة التي تحظى بها المجموعة في تنظيم مثل هذه الملتقيات. كما يمثل المؤتمر فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية؛ للاستفادة من علم وخبرات وتجارب الخبراء المشاركين، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص، الذي يتطور بإيقاع متسارع وتتزايد أهميته باستمرار.
وأوضح أن المؤتمر سيصاحبه معرض يضم مجموعة من الشركات العالمية تُعرض فيه أحدث التقنيات والمنتجات ذات الصلة بمجال التخدير.
وفي ختام حديثه دعا د.إسحاق، الراغبين في المشاركة بالمؤتمر، إلى التسجيل عبر الرابط:
https://www.hmg.com/en/pages/cme/anesthesia_2nd_conf.aspx?itemID=17 أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءًا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية؛ بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولًا إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، إسهامًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.