مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينظم المؤتمر العالمي الثاني للتخدير

وتَوقع د.إسحاق أن يحقق المؤتمر نجاحًا ملفتًا بالنظر إلى العدد الكبير من الخبرات رفيعة المستوى المشاركة فيه، وأهمية الموضوعات المدرجة على أجندته، إضافة إلى الخبرة النوعية الكبيرة التي تحظى بها المجموعة في تنظيم مثل هذه الملتقيات. كما يمثل المؤتمر فرصة مناسبة للمستهدفين من الكوادر الطبية؛ للاستفادة من علم وخبرات وتجارب الخبراء المشاركين، وهو ما سيسهم -إن شاء الله- في الارتقاء بالمستويات العلمية والمهنية للكوادر الطبية العاملة، وينعكس إيجابًا على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا التخصص، الذي يتطور بإيقاع متسارع وتتزايد أهميته باستمرار.