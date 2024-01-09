مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع "2.083" سلة غذائية في بلوشستان والسند بباكستان

على صعيد آخر وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "2.083" سلة غذائية في منطقتَيْ سيبي وقلات بإقليم بلوشستان، ومنطقة متياري بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "14.581" فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.