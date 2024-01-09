مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع "2.083" سلة غذائية في بلوشستان والسند بباكستان

قدَّمت العيادةُ الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة؛ خدماتِها الطبيةَ لـ"515" مستفيدًا خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر 2023م.
وراجع عيادةَ مكافحة الأمراض الوبائية "35" مريضًا، وعيادة الطوارئ "397" فردًا، وعيادة الباطنية "59" مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية "22" حالة، فيما راجع قسمَ التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية "134" مريضًا، وجرى تنفيذُ نشاطَيْن اثنين للتخلُّص من النفايات، كما تمّ صرف الأدوية لـ"481" شخصًا، فيما راجع قسمَ الجراحة والتضميد "6" مستفيدين.
من ناحية أخرى واصلت العيادةُ الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة؛ تقديمَ خدماتها العلاجية.
وراجع العيادةَ خلال الفترة من 20 وحتى 26 ديسمبر 2023م، "113" مستفيدًا؛ منهم "50" مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ "31" فردًا، وعيادة الباطنية "21" مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية "9" حالات، فيما راجع قسمَ التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية "24" مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلُّص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ"94" فردًا، وراجع عيادةَ الجراحة والتضميد "3" مستفيدين.
على صعيد آخر وزّع مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "2.083" سلة غذائية في منطقتَيْ سيبي وقلات بإقليم بلوشستان، ومنطقة متياري بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها "14.581" فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشدّ احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جرّاء الأزمة الإنسانية التي مرّت بهم.