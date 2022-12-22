تعاون بين stc و"سكاي فايف" العربية لتقديم خدمات الإنترنت الجوية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وبهذه المناسبة، قال المهندس مهند مكي، نائب رئيس وحدة النواقل والمشغلين في stc: "شهد استخدام السعوديين للإنترنت ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 92% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وانطلاقًا من ذلك، تلتزم stc بتقديم خدمات اتصال موثوقة ومتقدمة في المملكة بالاعتماد على أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء بغض النظر عن مكان تواجدهم".