تعاون بين stc و"سكاي فايف" العربية لتقديم خدمات الإنترنت الجوية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سكاي فايف العربية، الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول وخدمات الإنترنت على الطائرات A2G؛ بهدف تقديم خدمات إنترنت موثوقة على متن خطوط الطيران في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق تقديم هذه الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ سعيًا لتقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار استراتيجية stc لدعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تقديم خدمات اتصال موثوقة جوًّا وبرًّا؛ حيث يساهم تقديم خدمة الإنترنت على الطائرات في تعزيز تجربة المسافرين من خلال توفير اتصال عالي السرعة وبجودة عالية؛ مما يتيح للركاب مشاهدة مقاطع فيديو تصل دقتها إلى 4K، وتصفح الإنترنت، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، قال المهندس مهند مكي، نائب رئيس وحدة النواقل والمشغلين في stc: "شهد استخدام السعوديين للإنترنت ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 92% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وانطلاقًا من ذلك، تلتزم stc بتقديم خدمات اتصال موثوقة ومتقدمة في المملكة بالاعتماد على أحدث التقنيات بما يلبي احتياجات وتطلعات العملاء بغض النظر عن مكان تواجدهم".
وأضاف "مكي": "شراكتنا مع سكاي فايف العربية هي الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال عالية السرعة والجودة، من خلال تقديم تقنيات جديدة ومبتكرة تعزز من تجربة المستخدم. ومع تسارع التحول الرقمي في المملكة، ستواصل stc تقديم أفضل تجربة للعملاء والشركاء ليكونوا على اتصال دائم".
بدوره قال المهندس حازم باهي، نائب الرئيس للمبيعات ورئيس الأعمال لدى سكاي فايف العربية في المملكة العربية السعودية: "يسرّنا أن نكون شريك stc في دعم قطاع الطيران في المملكة وخارجها؛ حيث توفر خدمات الإنترنت الجوية اتصالًا فائق السرعة على متن الطائرات؛ مما يقدم للمسافرين تجربة سفر مميزة. كما أن هذه الخدمة استثنائية وتعد بمثابة ممكن رقمي سوف يرتقي بتجربة السفر ليستمتع الركاب أثناء سفرهم جوًّا بنفس خدمات الاتصال المعتادة".
وفي ذات السياق قامت stc بتجهيز البنية التحتية بين الرياض وجدة لاختبار هذه التقنية المتطورة مع سكاي فايف العربية على متن طائرة مجهزة بتقنية A2G، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وإحدى شركات الطيران الرائدة؛ حيث تكللت هذه التجربة بالنجاح.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الخدمة عبر جميع رحلات الطيران في المملكة والمنطقة بحلول عام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه المذكرة، أتى بعد إعلان هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن فوز stc، بعقد يمتد لـ15 عامًا لمزاد الطيف الترددي عن فئتين: خدمات الإنترنت على الطائرات A2G، وخدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية MSS.
ويعكس فوز stc بالمزاد دورها الحيوي في دعم التحول الرقمي للمملكة بما يتماشى مع مستهدفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التي تشمل تمكين وتوظيف التقنيات المبتكرة للشبكات غير الأرضية، وتزويد المستخدمين بأحدث تقنيات الأقمار الصناعية، وتوفير أفضل خدمات الاتصال في المناطق الريفية والنائية في المملكة وخارجها.