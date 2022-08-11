كلية المسجد النبوي تستقبل أكثر من 300 متقدمة لاختبارات القبول التحريرية

وأنهت عمادة الكلية استعدادها منذ وقت مبكر لاستقبال الطالبات المسجلات إلكترونيًّا؛ من خلال تهيئة مواقع مخصصة لأداء الاختبار داخل أروقة المسجد النبوي بالأقسام النسائية، وسط منظومة إشرافية متكاملة مكونة من 80 مراقبة، و16 لجنة، و17 مشرفة.