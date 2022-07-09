عمود وجدار وحوض.. لماذا سميت أماكن الرمي الـ3 "جمرات"؟

الجمرات الثلاث هي أماكن في مشعر منى، يرمي الحاج في كل موضع سبع حصيات، وكانت تلك الأماكن أماكن لا يوجد لها معالم، ثم عُمل عند كل موضع شاخص "عمود مربع" وحوض يحيط بالشاخص، ليدل على مكان الرمي.