عمود وجدار وحوض.. لماذا سميت أماكن الرمي الـ3 "جمرات"؟
الجمرات الثلاث هي أماكن في مشعر منى، يرمي الحاج في كل موضع سبع حصيات، وكانت تلك الأماكن أماكن لا يوجد لها معالم، ثم عُمل عند كل موضع شاخص "عمود مربع" وحوض يحيط بالشاخص، ليدل على مكان الرمي.
تم وضع جدار في كل مكان للرمي، عوضًا عن العمود المربع، وتم توسيع الحوض، كما عُملت عدة أدوار فوق تلك المواضع وفي كل دور عُمل جدار وحوض لتتسع لأعداد الحجاج الكبيرة، فمن رمى في الحوض صح رميه سواء أصاب الشاخص "الجدار" أم لا.
وسميت أماكن الرمي الثلاثة جمرات، نسبة للحصى الذي ترمى بها، فالجمرات تعنى الحصى الصغار، وموضع الجمار بمنًى سمي جمرةً لأنها ترمى بالجمار "الحصى"، وقيل: لأنها مجمع الحصى التي ترمي بها من الجمرة، وقيل: سميت به من قولهم أجمر إذا أسرع.
والمسلمون اليوم يرمونها اقتداءً بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد رماها بهذه الكيفية وقال: "خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم".