مكاسب بالجملة.. "تعليم مكة" تتخلص من مبنيين مدرسيين مستأجرين وتحوّل "مسائية"

ومن مكتسبات هذه القرارات، التخلص من عدد مبنيين مستأجرين وتسليمهما إلى ملاكهما، والتخلص من مدرسة مسائية وتحويل طالباتها للعمل في الفترة الصباحية، وإيجاد بيئات تعليمية آمنة للطالبات، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق، فيما استفاد من القرار 1693 طالبة، يشغلن (54) فصلاً دراسياً.