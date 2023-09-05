مكاسب بالجملة.. "تعليم مكة" تتخلص من مبنيين مدرسيين مستأجرين وتحوّل "مسائية"

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، قراراً يحقق الاستثمار الأمثل للمباني التعليمية ورفع الكفاءة التشغيلية ويحقق كفاءة الإنفاق من خلال التخلص من المباني المستأجرة والمدارس التي تعمل في الفترة المسائية.
وتفعيلاً لمبادرة مكة نحو مدارس واعدة؛ تمّ ضم طالبات الابتدائية 115 مع طالبات الابتدائية 53 بميزانية 18 فصلاً دراسياً، وكذلك ضم طالبات الابتدائية 77 مع طالبات الابتدائية 15 بميزانية 14 فصلاً دراسياً، كما جرى تحويل طالبات ابتدائية خولة بنت عاصم للعمل في الفترة الصباحية مع طالبات الابتدائية 22.
ومن مكتسبات هذه القرارات، التخلص من عدد مبنيين مستأجرين وتسليمهما إلى ملاكهما، والتخلص من مدرسة مسائية وتحويل طالباتها للعمل في الفترة الصباحية، وإيجاد بيئات تعليمية آمنة للطالبات، وتحقيق الكفاءة في الإنفاق، فيما استفاد من القرار 1693 طالبة، يشغلن (54) فصلاً دراسياً.