موقف بطولي.. "وكيل مدرسة بشقراء" يُنقذ حياة طالب سَدتْ قطعة بلاستيك مجرى التنفس لديه

وحول كيفية معرفة إن الطالب قد تَعرض لغُصة واختناق خلال لحظات، قال المطيري: "تعلمتُ في الدورات التدريبية، أن من علامات الاختناق، "الغصة": وهي قيام المختنق بلف يده أو يديه حول حلقه، وتصرفاته التي تدل على الهلع أو الصدمة أو الارتباك، وعدم القدرة على الحديث، وكذا التنفس بصعوبة أو التنفس بصوت مسموع، أو صدور أصوات صفير عند محاولة التنفس، إضافة إلى السعال سواءً كان ضعيفًا أو قويًّا، وكذا تغير لون البشرة والشفتين إلى اللون الأزرق أو الرمادي".