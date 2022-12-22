اطلع على تجارب افتراضية للاختراق.. النائب العام يرعى فعالية التوعية بالأمن السيبراني

يُذكر أن الملتقى يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية، والإسهام في الحد من التهديدات السيبرانية، بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي النيابة العامة، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية والإجراءات العملية في مكافحتها.