ميناء "السّرِّين" في مكة المكرمة.. محطة بحرية رئيسة لطريق الحرير الصيني

وقال مدير مكتب حماية الآثار الثقافية بإدارة الدولة للتراث الثقافي بالصين رئيس فريق الآثار المشترك "يان يا لين": التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في الجوانب الثقافية المشتركة، خاصة في مشروع التنقيب عن الآثار في ميناء السرين الأثري، كشف للجانبين عن عمق العلاقات التاريخية بين الشعوب العربية والشعب الصيني، القائمة على التبادل والاحترام، كما أسهم في توسيع دائرة المعرفة لدى المختصين من كلا الجانبين، ومدى عمق هذه العلاقات التاريخية، التي أزالت كثيراً من الغموض عن عصور ومراحل تاريخية مهمه كانت غائبة.