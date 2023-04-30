بدء استقبال إجراءات الحصول على الشهادة الصحية الموسمية لحج 1444هـ

وأضاف أن الأمانة اعتمدت نحو (40) مركزاً صحياً في مختلف نواحي مكة المكرّمة، وذلك تسهيلاً للراغبين في الحصول على الشهادة، كما يجب اجتياز برنامج التثقيف الصحي والاختبار المخصّص لذلك، مشيراً إلى أن هناك أنواعاً عدة من البرامج التثقيفية، منها ما يتعلق بسلامة الغذاء، والحلاقة أو الصحة العامة، وهو برنامج إلزامي للحصول على الشهادة الصحية التي تخول صاحبها ممارسة أي عمل يتعلق بالصحة العامة خلال موسم الحج، وستكون الشهادة سارية حتى نهاية شهر 12 لعام 1444هـ.