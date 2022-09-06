استئصال ورم لمفاوي نادر في الأمعاء لمريض ثلاثيني بـ "تخصصي الطائف"

وفي التفاصيل أوضح لـ "سبق" سراج الحميدان ، متحدث صحة الطائف، أنه قد تم تنويم المريض ذي الـ 33 عامًا عن طريق الطوارئ، حيث كان يعاني آلامًا شديدة في البطن وأعراض صدمة إنتانية، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود ورم مثقوب بالأمعاء بحجم 30*24*18سم، مما استدعى إجراء جراحة عاجلة من قِبل الفريق الطبي الجراحي.