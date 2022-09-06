استئصال ورم لمفاوي نادر في الأمعاء لمريض ثلاثيني بـ "تخصصي الطائف"

تمكّن فريق جراحة أورام القولون والمستقيم بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف من استئصال ورم لمفاوي نادر بالأمعاء من عائلة اللاهودجكين (non-Hodgkin).
وفي التفاصيل أوضح لـ "سبق" سراج الحميدان ، متحدث صحة الطائف، أنه قد تم تنويم المريض ذي الـ 33 عامًا عن طريق الطوارئ، حيث كان يعاني آلامًا شديدة في البطن وأعراض صدمة إنتانية، وبعد إجراء الفحوص والأشعة اللازمة تبين وجود ورم مثقوب بالأمعاء بحجم 30*24*18سم، مما استدعى إجراء جراحة عاجلة من قِبل الفريق الطبي الجراحي.
وأجرى العملية الدكتور عبد الله الصواط استشاري جراحة القولون والمستقيم، والدكتور تامر الخياري استشاري جراحة الأورام، وكل من الدكتورة سوزان عبد اللطيف، والدكتورة نور فيومي.
وتم إخراج المريض من المستشفى خلال مدة قصيرة من دون حدوث أي مضاعفات - ولله الحمد - وذلك بعد تطبيق خطة التعافي المعزز بعد الجراحة، وتم تحويل المريض للمتابعة في عيادة الجراحة ومركز الأورام بالمستشفى.
يُذكر أن الفريق الجراحي ذاته قد أجرى 6 عمليات استئصال لأورام القولون خلال الشهر الماضي، جميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد بتضافر جهود أقسام الجراحة ومركز الأورام، وقسم الجهاز الهضمي، وقسم الأشعة، وبدعم من مدير برنامج مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف.