"شؤون الحرمين" تُعدّ حزمةً من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام

أعدّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، حزمةً من الخدمات لتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والزوّار، من خلال عددٍ من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته بالتزامن مع بداية موسم العمرة للمعتمرين والزوّار.