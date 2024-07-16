"العدل": البورصة العقارية شهدت 210 آلاف صفقة في 6 أشهر

وتُعدّ البورصة العقارية مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين؛ حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ مما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقاري، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء، إضافة إلى أنها توفر جميع الخدمات العقارية التي كانت توفرها كتابات العدل؛ مثل الإفراغات العقارية والرهون العقارية بأنواعها وجميع خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية؛ وذلك على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم بشكل رقمي متكامل ودون تدخل بشري.